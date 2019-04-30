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İran sınırında teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik

Terörle mücadelenin yanında kaçakçılıkla da mücadele eden güvenlik güçleri zorlu hava şartlarına rağmen olağanüstü çaba gösteriyor.

İHA | 30.04.2019 - 07:51..
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İran sınırında teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Tuğ Tepe Üs Bölgesi'nde, nisan ayına rağmen yer yer 10 metreyi bulan kar örtüsü ve eksi 20 derecede seyreden hava sıcaklığına rağmen Mehmetçik arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İran sınırında teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik

Kontrol altında olan yüksek rakımlı dağlarla çevrili sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı imkanlarla büyük bölümü yerli ve milli silahların yanı sıra son teknolojiyle teröristlere karşı etkin mücadele yürüten kahraman Mehmetçik, bir yandan kaçakçılığın da önünü kesiyor.

İran sınırında teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik

Kaçakçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede, Türkiye'ye geçişleri önlemek amacıyla zorlu kış şartlarında özel kıyafetleriyle faaliyet yürüten Mehmetçik, eksi 20 derecede 7/24 esasıyla nöbet tutuyor.

"KİMSENİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN"

İran sınır hattında 7/24 esasıyla terörizm ve kaçakçılıkla mücadele ettiklerini ifade eden askerler, görevlerinin başında olduklarını söyleyerek, kimsenin gözünün arkada kalmamasını istedi.

İran sınırında teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik

SINIRDA ALARM

Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesi'nde çıkan çatışmada 4 kahraman askerin şehit olmasının ardından tüm sınır hattındaki Mehmetçik alarm durumuna geçti. Olası hain bir saldırıya karşı elleri tetikte bekleyen kahraman askerler, metrelerce kar yığını arasında çalışmalarını yürütüyor.

İran sınırında teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik

Giydikleri kar tipi kıyafetlerle hem vücut sıcaklıklarını koruyan hem de arazide adeta görünmez olan Mehmetçik, faaliyetlerini sorunuz sona erdirerek daha sonra güvenle üsse dönüp bir sonraki göreve hazırlanıyor.

İran sınırında teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik

İran sınırında teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik

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