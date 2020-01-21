İran sular altında kaldı

İran'ın en kurak bölgelerinden Sistan-Belucistan'da 9 Ocak'ta şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketinde 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Selin tarıma ve yerleşim bölgelerine verdiği toplam zararın maliyetinin, 250 milyon doları bulduğu belirtilmişti.

EVLERİN TÜMÜ ÇAMURLA DOLDU

Bölgede bulunan çok sayıda köy de muhtemel taşkın tehlikesine karşı boşaltıldı. Pakistan sınırında yer alan Deştiyari ilçesine bağlı köylerde evlerin neredeyse tamamı, yüksekliği bir metreyi bulan çamurla doldu.

ÇADIR KENTLER KURULDU

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, selden zarar gören İranşehr, Çabahar, Haş, Dalgan, Zahidan, Seravan, Sib, Sevarın, Fenuç, Kenarek, Mircave, Mihristan, Nikşehr ve Hirmend kentlerinde 12 bin 60 kişilik çadır kentler kuruldu.