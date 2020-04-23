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İran: Tehdit halinde ABD gemilerini vuracağız

Basra Körfezi'nde Tahran-Washington gerilimi yükselirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, "ABD gemilerini vurun" talimatı verdi.

AA |
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İran: Tehdit halinde ABD gemilerini vuracağız

Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "Basra Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotlarının vurulması" talimatı verdi.

Trump'ın tehdidine Tahran cephesinden yanıt gecikmedi.

"ABD GEMİLERİNİ VURUN" EMRİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Basra Körfezi'nde İran'a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin vurulması emrini verdi.

"GEMİLERİMİZİN TEHDİT EDİLMESİ DURUMUNDA..."

Karara ilişkin konuşan Selami, "Biz de denizdeki askeri birimlerimize, İran'ın sivil ya da askeri gemilerinin güvenliğinin tehdit edilmesi halinde terörist ABD ordusunun gemilerini vurma emri verdik." dedi.

İran: Tehdit halinde ABD gemilerini vuracağız

(Hüseyin Selami)

BASRA, İRAN İÇİN STRATEJİK

Basra Körfezi'nin güvenliğinin İran için stratejik önemde olduğunu belirten Selami, geçen hafta İran ile ABD güçlerinin Basra Körfezi'nde karşı karşıya geldiği olayla ilgili ise şunları söyledi:

"Geçen haftaki olayda denizdeki ABD askeri birimlerinde operasyonel karışıklık ve düzensizlik gözlemledik. ABD gemileri tehlikeli davranışlarıyla lojistik gemilerimizi rahatsız ettiler."

BASRA KÖRFEZİ'NDE İRAN-ABD GERİLİMİ

ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini açıklamıştı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 17 Nisan'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalılar'ın işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı.

İran: Tehdit halinde ABD gemilerini vuracağız

ABD SAVAŞ GEMİLERİNE UYARI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde devriye görevindeki İran güçlerini engelleme girişiminde bulunduğunu belirterek, bunun ardından ABD savaş gemilerinin uyarıldığını açıklamıştı.

TRUMP'TAN VUR EMRİ

ABD Başkanı Trump ise dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.

İran: Tehdit halinde ABD gemilerini vuracağız

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