taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7172
Euro
6.3022
Altın
1462.14
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.649
Bitcoin
40994.65

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran Polis Gücü Din ve Siyaset Birim Başkanı Edyani, ülkesindeki benzin zammını protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini öne sürdü.

AA & Ensonhaber | 25.11.2019 - 00:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran, akaryakıt zammı sonrası ilk olarak Suudi Arabistan'ın nüfuz alanındaki Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde başlayan ve sonra tüm ülkeye yayılan protestolara Suudi Arabistan'ın destek verdiğini öne sürdü.

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

"DÜŞMANLAR YÖNLENDİRİYORDU"

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran Polis Gücü Din ve Siyaset Birim Başkanı Ali Rıza Edyani, "Gözaltına alınan kişilerin sorgusunda, bazılarının Suudi Arabistan, Münafıklar (Halkın Mücahitleri Örgütü) ve Şah yanlılarıyla irtibatı olduğu ortaya çıktı. Olaylarda başı çekenlerden 182 kişiyi düşmanlar yönlendiriyordu" dedi.

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

BENZİNE 3 KAT ZAM YAPILMIŞTI

Gösterilerde emniyet güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmaları 'güvenlik savaşı' olarak nitelendiren Edyani, ülke düşmanlarının hedefinin İran'ı Suriye ve Irak'a çevirmek olduğunu sözlerine ekledi. ABD yaptırımlarının ardından, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

0
İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

0
Kocaeli'de bir kişi tartışığı şahsa defalarca ateş etti

Kocaeli'de bir kişi tartışığı şahsa defalarca ateş etti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir