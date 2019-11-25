İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran, akaryakıt zammı sonrası ilk olarak Suudi Arabistan'ın nüfuz alanındaki Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde başlayan ve sonra tüm ülkeye yayılan protestolara Suudi Arabistan'ın destek verdiğini öne sürdü.

"DÜŞMANLAR YÖNLENDİRİYORDU"

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran Polis Gücü Din ve Siyaset Birim Başkanı Ali Rıza Edyani, "Gözaltına alınan kişilerin sorgusunda, bazılarının Suudi Arabistan, Münafıklar (Halkın Mücahitleri Örgütü) ve Şah yanlılarıyla irtibatı olduğu ortaya çıktı. Olaylarda başı çekenlerden 182 kişiyi düşmanlar yönlendiriyordu" dedi.

BENZİNE 3 KAT ZAM YAPILMIŞTI

Gösterilerde emniyet güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmaları 'güvenlik savaşı' olarak nitelendiren Edyani, ülke düşmanlarının hedefinin İran'ı Suriye ve Irak'a çevirmek olduğunu sözlerine ekledi. ABD yaptırımlarının ardından, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.