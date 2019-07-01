İran uranyum stok miktarını aştı

IAEA basın dairesi sözcüsü Fredrik Dahl, Amano’nun İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aştığını teyit ettiğini duyurdu.

RESMİ OLARAK TEYİT EDİLDİ

Basın mensuplarına açıklama yapan Dahl, “IAEA Genel Müdürü Yukiya Amano’nun yönetim kuruluna, Ajansın 1 Temmuz’da İran’ın tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, uran-235’in yüzde 3.67’si oranında zenginleştirilmiş 300 kilogramlık uranyum florür limitini aştığı konusunda bilgi verdiğini teyit edebiliriz” diye konuştu.

RUSYA:İRAN'IN LİMİTİNİ AŞMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ

İran’ın uranyum stok sınırını aşması ile ilgili bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’dan geldi. Valday tartışma kulübü çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aşmasını üzüntü verici olduğunu, ancak İran’ın bu adımının, nükleer anlaşmanın etrafındaki durum karşısında alınan önlem niteliği taşıdığını belirtti.

Ryabkov, “Şu anda 300 kilogramlık limitin aşılmış olması elbette ki üzüntü verici, fakat bu durum dramatize edilmemeli. Bu durum, öncesinde olup bitenlerin doğal bir sonucu olarak algılanmalı” diye konuştu.