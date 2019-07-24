İran uyruklu şahsın ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda; İran uyruklu yolcunun ayakkabı tabanından 1.370 adet uyuşturucu hap ile 666 gram reçine esrar ele geçirildi.
YOLCU OTOBÜSÜNDE ARAMA YAPILDI
Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
ŞÜPHELİ YOLCUNUN ÜZERİ ARANDI
İran uyruklu 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın eşyalarını arandı.
AYAKKABI TABANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şüpheli şahsa ait poşet içerisinde bulunan, ayakkabı tabanının arasına gizlenmiş vaziyette1.370 adet uyuşturucu hap ile elbisesine gizlenmiş 666 gram reçine esrar ele geçirildi.
Meydana gelen olayla ilgili olarak İran uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.