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İran, uzaya astronot gönderecek

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, uzaya astronot göndereceklerini duyurdu.

DHA | 06.10.2019 - 03:07..
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İran, uzaya astronot gönderecek

İran Mehr ajansı, İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin, Dünya Uzay Haftası nedeniyle İletişim Bakanlığında yapılan törendeki konuşmasını paylaştı.

İran, uzaya astronot gönderecek

"ABD BİZİ KISKANIYOR"

Bakan Cehromi, “Diğer ülkelerle işbirliği yaparak kesinlikle uzaya İranlı astronot göndereceğiz. İran uzay endüstrisiyle ilgili bu tür düşünceler ABD’yi kıskandırıyor.” dedi.

İran, uzaya astronot gönderecek

"BİLİM ADAMLARIMIZ YAPTIRIMLARA TEPKİSİZ KALMAZ"

Bakan Azeri Cehromi, birçok ülkenin İran'ın uzay çalışmalarının barışçıl nitelikli olduğuna inandığını belirterek, “İranlı bilim adamları hiçbir zaman ABD yaptırımlarına karşı tepkisiz kalmaz” dedi.

İran, uzaya astronot gönderecek

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