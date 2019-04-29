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İran ve Rusya Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, Rusya Deniz Kuvvetleri ile Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi.

AA | 29.04.2019 - 19:59..
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İran ve Rusya donanmaları arasında, eğitim, teknik ve operasyonel konularda iş birliği devam ediyor.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hanzadi , "Rusya ile müzakereler neticesinde alınan kara göre Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait deniz filosu bu sene içinde İran’ın güneyine gelecek ve birlikte ortak tatbikat gerçekleştireceğiz." dedi.

"ULUSLARARASI SULAR TÜM DÜNYAYA AİT"

Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler toplantısı çerçevesinde de burada bir tatbikat yapacaklarını aktaran Hanzadi, "Uluslararası sular tüm dünya ülkelerine aittir ve herkes buraları barışçıl amaçlarla kullanabilir. İran petrol tankerlerini toprağımızın bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla İran donanması bu tankerleri savunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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