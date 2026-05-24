İran: Yeni saldırıların yıkıcı sonuçları olacaktır

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın üzerinden 2,5 ay geçti.

Pakistan’ın başkentinde İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri yapılmış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Belirsizlikler artarken İran tarafından yeni bir açıklama geldi.

İRAN HALKI, DÜŞMANIN HEDEFLERİNE ULAŞMASINI ENGELLEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 24 Mayıs Hürremşehr Kurtuluş Günü”ne ithafen bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların bir hibrit savaş olduğu, ancak halkın desteğiyle İran Silahlı Kuvvetleri’nin düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellediği ifade edildi.

TÜM ASKERİ UNSURLAR YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYESİNDE

İran’ın füze ve nükleer alanlardaki ilerlemesinin ABD ve İsrail’i yeniden hesap yapmaya zorladığı belirtilen bildiride, ülkenin tüm askeri unsurlarının yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

İRAN’A YÖNELİK YENİ SALDIRI, BÖLGE DIŞINA TAŞACAK

Bildiride ayrıca İran’a yönelik olası yeni saldırıların bölge dışına taşacağı ve yıkıcı sonuçlar doğuracağı ifade edildi.