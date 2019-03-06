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İran'a yakın Nuceba Hareketi ABD'nin terör listesinde

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yakınlığıyla bilinen Irak'taki El-Nuceba Hareketi ile liderini terör örgütü listesine aldı.

AA | 06.03.2019 - 15:03..
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nuceba hareketi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, İran güdümündeki Nuceba Hareketi ile lideri Ekrem Abbas el-Kabi'nin, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine alındığı belirtildi.

Söz konusu kararın terör saldırılarının planlanması ve gerçekleştirilmesinin önüne geçilmesi için alındığı aktarılan açıklamada, 2013 yılında kurulan Nuceba Hareketi'nin, İran tarafından desteklenen Iraklı gruplar arasında bulunup Bağdat hükümetinin kontrolünde olmadığı ifade edildi.

"HAMANEY'E BİAT ETTİKLERİNİ DUYURDULAR"

Açıklamada, Nuceba Hareketi'nin İran ile bağlantısına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: "Hareket, açık bir şekilde İran ve İran'daki dini lider Ayetullah Hamaney'e biat ettiğini duyurdu. Hareket lideri Kabi, İran'ın kendilerine askeri ve lojistik anlamda destek verdiğini, İran Kudüs Güçleri Ordusu Komutanı Kasım Süleymani ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile yakın ilişkileri bulunduğunu belirtti."

"KARAR PSİKOLOJİK SAVAŞTIR"

Irak'taki Nuceba Hareketi ise ABD'nin bu kararına tepki gösterdi.

Nuceba Hareketi Sözcüsü Haşim Musavi, yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin kendilerine yönelik terör suçlamasında bulunmaya hakkı olmadığını belirterek, "ABD'nin aldığı karar psikolojik savaşın ötesini geçemiyor." ifadesini kullandı.

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