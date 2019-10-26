İran'da 10 bin köyde su sıkıntısı yaşanıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileler, binadaki kameraların delil yok etmek için değiştirildiği iddia etti.

6

Adıyaman'da boş arazide vurulmuş şekilde 2 kadın bulundu

Adıyaman'da boş bir arazide silahla göğsünden vurulmuş halde bulunan 2 kadın da biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.