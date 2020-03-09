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İran'da 13 sağlık çalışanı koronadan öldü

Salgın nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

AA | 09.03.2020 - 17:42..
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Koronavirüs, İran'da can almaya devam ediyor.

Ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana 9 doktor ve 4 hemşire hayatını kaybetti.

13 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Vakaların en çok görüldüğü Gilan'da 3, Mazenderan'da 2, Reşt, Astara, Bender Abbas ve İsfahan'da birer doktor hayatını kaybederken, Reşt'te 2, Tahran ve Lahican'da birer hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İran'da 13 sağlık çalışanı koronadan öldü

ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan virüse yakalanan üst düzey yetkililerden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Ferzad Tazari ile Ulusal Birlik ve İşbirliği Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni'nin de koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

İran'da 13 sağlık çalışanı koronadan öldü

200'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Virüs, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı.

Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 20'den fazla milletvekili de bulunuyor.

İran'da 13 sağlık çalışanı koronadan öldü

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