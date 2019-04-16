İran’da 13 ton uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Nasir Aslani ülke genelinde bir hafta içerisinde 13 ton 412 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini duyurdu.

Aslani, "Bir hafta içerisinde en fazla görülen madde 9 ton 959 kilogram ile afyon oldu. Afyon ele geçirdiğimiz uyuşturucu maddelerin yüzde 74’nü kapsamakta." dedi.

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Aslani ele geçirilen diğer uyuşturucu maddelerin ayrıntılarına ilişkin açıklamasında, "1 ton 517 kilogram haşhaş, 175 kilogram eroin, 130 kilogram metamfetamin, 451 kilogram morfin, 2 ton 175 kilogram hap ve 1 ton 179 kilogram diğer uyuşturucu maddeler tespit edildi." ifadelerini kullandı.

7 BİN 411 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 7 bin 411 kişinin tutuklandığını aktaran Nasir Aslani tutuklananlar arasında 209 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı, 2 bin 374 kişinin uyuşturucu kullanımı, satışı ve 4 bin 676 kişinin ise uyuşturucu bağımlısı olmaları nedeniyle ceza aldıklarını söyledi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINDA İRAN DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde ile Mücadele Ajansı raporlarına göre, Avrupa’dan sonra İran’ın yüzde 15’lik uyuşturucu madde tüketimiyle dünyada ikinci sırada yer alıyor. Uyuşturucunun İran’daki temel sorunlar arasında yer aldığı belirtiliyor.