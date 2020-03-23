taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6005
Euro
7.0623
Altın
1493.93
Borsa
83750.28
Gram Altın
317.207
Bitcoin
39862.44

İran'da 19 muhabir koronavirüse yakalandı

İran Radyo Televizyon Kurumu Haber Ajansı Başkanı Mehdi, muhabirler için "Defalarca tehlikeli yerlerde çalışmışlardı." dedi.

AA | 23.03.2020 - 14:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran Radyo Televizyon Kurumunda (IRIB) çalışan 19 muhabirde koronavirüs tespit edildi.

İran Radyo Televizyon Kurumu Haber Ajansı (iribnews) Başkanı Mehrdad Seyyid Mehdi, bazı meslektaşlarının koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu.

19 MUHABİRDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

Mehdi, paylaşımında, "İş arkadaşlarım daha genel seçim yorgunluğunu üzerlerinden atamadan, koronavirüs cephesinin en ön saflarında yer aldılar. Defalarca tehlikeli yerlerde çalışmışlardı. IRIB çalışanlarından koronavirüse yakalanan 19 arkadaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.

İran'da 19 muhabir koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir
İspanya'da 24 saatte 462 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi.
İran'da sel felaketi: 11 ölü
İran’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
İran'da koronadan ölenlerin sayısı 1812'ye çıktı
İran'da koronavirüs salgınının bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.
Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronayı yendi
Tedavisi tamamlanan kadında, sadece bunama hastalığı olduğu belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
94
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
376
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
183
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
508
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
309
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
152
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
496
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir