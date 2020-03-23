İran'da 19 muhabir koronavirüse yakalandı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

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Su orucu nedir

İnsanların zayıflamak için internette dolaşırken karşılaştığı, vücuttaki toksinlerden arınmak için sadece su tüketilerek yapılan oruç türüdür.