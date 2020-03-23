İran'da 19 muhabir koronavirüse yakalandı

İran Radyo Televizyon Kurumunda (IRIB) çalışan 19 muhabirde koronavirüs tespit edildi.
İran Radyo Televizyon Kurumu Haber Ajansı (iribnews) Başkanı Mehrdad Seyyid Mehdi, bazı meslektaşlarının koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu.
19 MUHABİRDE KORONAVİRÜS ÇIKTI
Mehdi, paylaşımında, "İş arkadaşlarım daha genel seçim yorgunluğunu üzerlerinden atamadan, koronavirüs cephesinin en ön saflarında yer aldılar. Defalarca tehlikeli yerlerde çalışmışlardı. IRIB çalışanlarından koronavirüse yakalanan 19 arkadaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖLÜ SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.