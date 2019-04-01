taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6279
Euro
6.3281
Altın
1293.495
Borsa
93784.18
Gram Altın
233.959

İran'da 23 eyalet için sel uyarısı

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Selman Semani, 23 eyalet için 24 saatliğine sel alarmı verildiğini duyurdu.

AA | 01.04.2019 - 06:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre Semani, "İçişleri Bakanımızın talimatı doğrultusunda Afet Yönetim Merkezi ile gerçekleştirilen toplantıda şiddetli yağışların meydana getireceği zararları azaltmak için 23 eyaleti kapsayacak şekilde 24 saat geçerli sel alarmı verilmesi kararı alındı." dedi.

İran'da 23 eyalet için sel uyarısı

HALKA UYARILAR YAPILDI

Sel riski yaşayan eyaletlerin vali ve belediye başkanlarının sel tehlikesi sona erene kadar izne ayrılmasının yasaklandığını söyleyen Semani, halkın selden etkilenmemesi için tüm imkanların seferber edileceğinin altını çizdi.

Semani, sel tehlikesi altında bulunan bölgelerdeki halkın yetkililerden gelecek uyarıları ciddiye almalarını ve kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

İran'da 23 eyalet için sel uyarısı

44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlığın Afet Yönetim Merkezi ile uyum halinde çalıştığını vurgulayan Semani, olası sel felaketi için gerekli olan tüm önlemlerin alındığını dile getirdi.

İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurmuş ve 44 kişi yaşamını yitirmişti.

İran'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinde sel felaketi sırasında yurt dışı iznine ayrıldığı anlaşılan Vali Menaf Haşemi ülkede tartışma konusu olmuş ve bunun üzerine görevinden alınmıştı.

İran'da 23 eyalet için sel uyarısı

IRAKTA DA SEL UYARISI

Irak'ın kuzeyindeki vilayetlere, şiddetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerini etkisi altına alan sağanağın sel ve su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği aktarılarak, vilayetler, şiddetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Büyükçekmece'de helikopter düştü

Büyükçekmece'de helikopter düştü

1
Referanduma 37 gün kala son anket

Referanduma 37 gün kala son anket

429
Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

91
FETÖ'den tutuklu albay darbeyi itiraf etti

FETÖ'den tutuklu albay darbeyi itiraf etti

93
Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist öldürüldü

Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist öldürüldü

4
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları

46
Büyükçekmece'de helikopterin düşme anı

Büyükçekmece'de helikopterin düşme anı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir