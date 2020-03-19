İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinin Sağlık ve Tedavi Merkezi Müdürü Ali Asgar Sabuhi, "Bu küçük yaştaki vakayla birlikte şu ana kadar Semirom'da 11 kişi koronaya yakalandı. Bunlardan bir hasta ise iyileşti." dedi.

"GENÇ-YAŞLI TANIMIYOR"

Bazı ailelerin hala salgını ciddiye almayarak çocuklarıyla alışverişe çıkmalarından yakınan Sabuhi, "Halk, bu virüsün yalnızca yaşlılar ve orta yaşlılar için risk oluşturduğunu düşünmesin. Bunun en önemli özelliği genç-yaşlı tanımadan herkese bulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran medyasına yansıyan haberlerde, ülkede salgına karşı mücadele eden doktorlardan birinin daha koronavirüse yenik düştüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ

Mazenderan eyaletine bağlı Miandurud ilçesinde görevli aile hekimlerinden Gulam Ali Maneviyan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da şu ana kadar çok sayıda doktor ve sağlık personelinin salgında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Koronavirüsün risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

YAŞ ORTALAMASI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.