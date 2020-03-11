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İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüsten öldü

Virüs bulaşan bazı Devrim Muhafızlarının tedavi altına alındığı belirtildi.

AA | 11.03.2020 - 17:17..
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İran'da 300'ü aşan koronavirüs ölümlerine yenileri eklendi.

Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ülkede koronavirüsle mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

5 DEVRİM MUHAFIZI, HAYATINI KAYBETTİ

Devrim Muhafızlarına ait Defapress haber sitesine göre, Şerif, "Koronavirüsle mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı ve birkaç Besic (Milis Gücü) hayatını kaybetti. Virüs bulaşan bazıları da tedavi altında." dedi.

İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüsten öldü

Şerif, ülke genelinde 100 bin Devrim Muhafızı ve Besic'in söz konusu çalışmada yer aldığını kaydetti.

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.

İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüsten öldü

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