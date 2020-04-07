İran'da 54 asker koronavirüse yakalandı

İran'da 54 askere koronavirüs teşhisi konulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Nahuda Rahmanipur, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğü andan itibaren askeri kurumlarda gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

54 ASKERDE KORONA ÇIKTI

Bu süre zarfında ülke genelinde Silahlı Kuvvetler bünyesindeki 54 askerde koronavirüse rastlandığını aktaran Rahmanipur, bunlardan birçoğunun iyileştiğini ifade etti.

İRAN'DA SON DURUM

Rahmanipur ayrıca Silahlı Kuvvetler bünyesinde şu ana kadar koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadığını kaydetti.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a ulaşmıştı.