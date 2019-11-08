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İran’da 5.9 büyüklüğünde deprem: 5 ölü

6 şehirde hissedilen deprem sonrası, 5 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 08.11.2019 - 12:59..
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İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde, 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Merkez üssü İran’ın Heştrud kentinin 57 kilometre kuzeydoğusu olan ve yerin 8 kilometre altında gerçekleşen deprem, yerel saatle 02.17’de meydana geldi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran’ın Erdebil, Tebriz, Zencan ve Reşt şehirlerinde hissedilen depremde 5 kişi hayatını kaybederken, 332 kişi de yaralandı.

6 ŞEHİRDE HİSSEDİLDİ

İran Kızılayı Sözcüsü Mustafa Murtezevi, depremin 6 şehir ve 144 köyde hissedildiğini belirterek, "Miyane, Serab, Bostan Abad, Terk, Heştrud, Turkmançe ve köylerinde hissedildi. Depremin en çok zarar verdiği yer ise Miyane şehrine bağlı Verkeş köyü oldu.” dedi.

40 EV YIKILDI

Depremin hissedildiği bölgelerde 40 evin tamamen yıkıldığını aktaran Murtezevi, bölge halkına yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, 57 artçı sarsıntının olduğu da belirtildi.

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