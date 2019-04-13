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İran’da 6 milyar tümen değerinde uyuşturucu yakalandı

İran’ın Kirman eyaletine bağlı Bem şehrinde düzenlenen operasyonda 309 kilo ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 13.04.2019 - 10:41..
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İran’ın Kirman eyaletine bağlı Bem şehrinde 309 kilo ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bem Savcılığı tarafından yapılan açıklamada 309 kilo ağırlığındaki metamfetaminin Sistan ve Belucistan eyaletlerinden Yezd eyaletine taşındığı sırada emniyet güçlerince ele geçirildiği ifade edildi.

6 MİLYAR 80 MİLYON TÜMEN DEĞERİNDE UYUŞTURUCU

Bem Savcısı Muhammed Ziyaleddin, emniyet güçlerince ele geçirilen uyuşturucu maddenin 309 kilo 700 gram ağırlığında olduğunu belirterek, ”Operasyon sonucu ele geçirdiğimiz metamfetaminin 6 milyar 180 milyon değerinde olduğunun tespit ettik.” dedi.

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