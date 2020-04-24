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İran'da 93 kişi daha koronadan hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 574'e yükseldi.

AA |
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İran'da 93 kişi daha koronadan hayatını kaybetti

İran'da yeni koronavirüs bilançosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1168 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

5 BİN 574 ÖLÜM

Böylece ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 5 bin 574'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 88 bin 194'e ulaştığını bildirdi.

İran'da 93 kişi daha koronadan hayatını kaybetti

3 BİN 121 HASTA KRİTİK

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 121'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 66 bin 596 olduğunu belirtti.

400 BİNE YAKIN TEST YAPILDI

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 399 bin 927 olduğunu sözlerine ekledi.

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