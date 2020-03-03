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İran'da Acil Durum Merkezi Başkanı koronaya yakalandı

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

AA | 03.03.2020 - 15:24..
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Çin'den sonra İran'da yayılmaya başlayan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Ülkede birçok yöneticiye bulaşan virüs, şimdiye kadar 77 kişinin ölümüne sebep oldu.

ACİL DURUM MERKEZİ BAŞKANI DA YAKALANDI

İran haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Acil Durum Merkezi Başkanı Kolivend'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ülkede hızla yayılan koronavirüs salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in, tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

77 KİŞİ ÖLDÜ

İran'da virüs salgınında can kaybının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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