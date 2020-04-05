İran'da alışveriş merkezi korona hastanesi oldu

İran'da her geçen gün artan koronavirüs vakaları karşısında ülkedeki hastanelerin kapasitesi yetersiz kalıyor.

Başkent Tahran'da bulunan bir alışveriş merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için hazırlandı.

AVM, KORONA HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

3 bin yatak kapasiteli hastaneye dönüştürülen alışveriş merkezinde yapılan hazırlıklar görüntülendi. Söz konusu AVM'de hasta ziyaretine izin verilmediği belirtildi.

İRAN'DA SON DURUM

55 bin 743 koronavirüs vakasının görüldüğü İran'da 3 bin 452 kişi hayatını kaybetti.