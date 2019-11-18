taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7391
Euro
6.3602
Altın
1470.88
Borsa
106846.18
Gram Altın
271.59
Bitcoin
47415.26

İran'da Amerika'ya tepki için verilen afiş indirdiler

Ülkede protestolar sırasında bir gösterici kadın Amerika'ya tepki verilen afişi indirdi.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 21:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı.

Petrole gelen zamla birlikte halk, sokağa döküldü. Ülke genelinde protestolar başladı.

İran'da Amerika'ya tepki için verilen afiş indirdiler

AMERİKA'YA TEPKİ VERİLEN AFİŞ İNDİRİLDİ

Sokaklara çıkan İran halkı, zamma öfkesini göstermeye devam ediyor. İran'da süren protestolar sırasında bir gösterici kadın Amerika'ya tepki verilen afişi indirdi.

İranlı göstericiler bu anlarda kadına destek verip coşku ile karşıladı.

İranlı kadın Amerika'ya tepki verilen afişi indirdi İZLE


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MetroPOLL'ün genel seçim anketi

MetroPOLL'ün genel seçim anketi

476
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

169
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

143
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

821
Turabi Çamkıran: Günlük 30 lira harcıyorum

Turabi Çamkıran: Günlük 30 lira harcıyorum

72
Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

176
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

327
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir