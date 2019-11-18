İran'da Amerika'ya tepki için verilen afiş indirdiler

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı.

Petrole gelen zamla birlikte halk, sokağa döküldü. Ülke genelinde protestolar başladı.

AMERİKA'YA TEPKİ VERİLEN AFİŞ İNDİRİLDİ

Sokaklara çıkan İran halkı, zamma öfkesini göstermeye devam ediyor. İran'da süren protestolar sırasında bir gösterici kadın Amerika'ya tepki verilen afişi indirdi.

İranlı göstericiler bu anlarda kadına destek verip coşku ile karşıladı.

İranlı kadın Amerika'ya tepki verilen afişi indirdi İZLE



