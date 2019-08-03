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İran'da başörtüsü zorunluluğuna karşı eylem düzenlendi

Başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasını isteyen kadınlar hakkında İran yargısı, 55 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 17:00..
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İran'da bazı kadınlar, başörtüsü zorunluluğunun kaldırılması için eylem yaptı.

55 YIL HAPİS

Metroda, başı açık bir şekilde insanlara çiçek dağıtan kadınları görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yargı harekete geçti.

3 kadın hakkında 55 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

EYLEMLER YAYILIYOR

Karara tepki gösteren İranlı kadınlar, başörtülülerini çıkararak çeşitli eylemler yapmaya başladı.

Bu eyleme destek verenler hakkında da aynı işlem başlatıldı.

"BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI KAVGAMIZA HAZIR MISINIZ"

İranlı kadınlar, "Mecburi başörtüsüne karşı kavgamıza katılmaya hazır mısınız? Dünyadaki tüm kadınların direnişimizle gurur duyduğuna eminiz" ifadelerini kullanmıştı.

İran'da başörtüsü zorunluluğuna karşı eylem düzenlendi

İran'da başörtüsü zorunluluğuna karşı eylem düzenlendi

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