İran'da başörtüsü zorunluluğuna karşı eylem düzenlendi

İran'da bazı kadınlar, başörtüsü zorunluluğunun kaldırılması için eylem yaptı.
55 YIL HAPİS
Metroda, başı açık bir şekilde insanlara çiçek dağıtan kadınları görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yargı harekete geçti.
3 kadın hakkında 55 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
EYLEMLER YAYILIYOR
Karara tepki gösteren İranlı kadınlar, başörtülülerini çıkararak çeşitli eylemler yapmaya başladı.
Bu eyleme destek verenler hakkında da aynı işlem başlatıldı.
"BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI KAVGAMIZA HAZIR MISINIZ"
İranlı kadınlar, "Mecburi başörtüsüne karşı kavgamıza katılmaya hazır mısınız? Dünyadaki tüm kadınların direnişimizle gurur duyduğuna eminiz" ifadelerini kullanmıştı.