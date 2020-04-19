İran'da dehşete düşüren görüntüler kayda geçti.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle tavuk etine talebin azalmasından dolayı binlerce civciv canlı halde üzerlerine toprak dökülerek toplu halde itlaf edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, ülkede infiale yol açtı.

İRAN'DA CİVCİVLER ACIMASIZCA KATLEDİLDİ

Görüntülerde, bir kamyon kasasına doldurulan yüzbinlerce civcivin boş bir araziye dökülüp, kepçeyle üzerlerine toprak atıldığı görüldü.

İran'da binlerce civciv canlı canlı gömüldü ViDEO

GÖRÜNTÜLERE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Civcivlerin acımasızca katledilmesi ana akım medyada ve sosyal medyada büyük tepki toplarken, Bir Günlük Tavuk Üreticileri Derneği, ülkedeki tüm civcivlerin yarına kadar itlaf edileceğini açıkladı.

"KORONA NEDENİYLE TAVUK ETİ SATIŞLARI AZALDI" BAHANESİ

Ülkede infiale yol açan olay nedeniyle devlet televizyonundan açıklama yapan Hayvancılık İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanı Yardımcısı Murteza Rızai, "Koronavirüs salgını nedeniyle tavuk eti satışları azaldı ve civciv üretimi sınırlandırıldı. Ne yazık ki fiyatlardaki düşüş nedeniyle civciv yetiştiricileri, fazla civcivleri yok etmek zorunda kalıyor." diye konuştu.

KATLİAMI SAVUNDU

Rızai, çiftliklerde fazla sayıda civcivin bulunmasının sorunlara yol açtığını savunarak, "Bu civcivlerin itlaf edilmesi, dünyadaki kümes hayvancılığı sektöründe doğal bir süreçtir." dedi.

İRANLI BAKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ

Bakan Yardımcısı Rızai, sosyal medyadaki görüntülerde olduğu gibi civcivlerin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"HER VİCDANI KANATIYOR"

Olayla ilgili İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Çevre Koruma Kurumu'nun Tahran Genel Müdürü Said Mahmudi de olayı "insanlık dışı" şeklinde niteleyerek, "Bu civcivler de birer can taşıyor. Canlı halde toprağa gömülmeleri, her vicdanı kanatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

OLAY, YARGIYA TAŞINDI

Mahmudi, olayın bir daha tekrarlanmaması için Tahran Başsavcılığına başvurduklarını aktararak, "Diğer civciv üreticileri de aynı yola başvurması halinde en şiddetli şekilde karşılık görecek." ifadesini kullandı.