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İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişinin öldüğü, 1403 kişinin de yaralandığını açıklandı.

AA | 19.03.2020 - 05:26..
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İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları düzenleniyor.

Kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor.

Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1403 KİŞİ YARALANDI

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, IRNA'yaptığı açıklamada 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişinin öldüğünü, 1403 kişinin yaralandığını söyledi.

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü

YARALILARIN YÜZDE 41'İ 6 İLA 18 YAŞ ARASINDA

Yaralıların yüzde 41'inin 6 ila 18 yaş arasında olduğunu ve yüzde 80'inin erkek, 20'isinin kadınlardan oluştuğunu ifade eden Halidi, 229 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu bilgisini paylaştı.

166 KİŞİ UZUVLARINI, 416 KİŞİ İSE GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEBİLİR

Halidi, yaralılardan 166'sının uzuvlarını, 416'sını ise görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

İranlı yetkili, bu seneki kutlamalarda, vakalarda önceki yıla göre yüzde 38 azalma olduğunu kaydetti.

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü

GEÇEN YILKİ KUTLAMALARDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞ, 1962 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı. Ülkede 2018'deki kutlamalarda 4 kişi ölmüş, 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.

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