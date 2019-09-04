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İran'da çocuk gelin skandalı

İran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri, büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.

DHA | 04.09.2019 - 15:13..
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İran’da gazeteci Masih Alinejad, sosyal medya hesabı üzerinden 13 yaşında bir kız çocuğunun, kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirildiğine dair görüntü ve fotoğrafları paylaştı.

İran'da çocuk gelin skandalı

İran'da çocuk gelin skandalı VİDEO

EVLİLİK İPTAL OLDU

Videoda 13 yaşındaki kız çocuğu, 28 yaşındaki adamla yan yana otururken görülüyor. Gazeteci Alinejad, sosyal medyada defalarca paylaşılan ve tepki yağan görüntülerin ardından, evliliğin iptal edildiğini duyurdu.

İran'da çocuk gelin skandalı

DAMAT TEHDİTLER SAVURMUŞ

Alinejad paylaşımında, “Videonun gündeme oturmasının ardından evlilik iptal edildi. İşte bu sosyal medyanın gücü. Ancak yasal sistem, hala erkeklerin küçük çocuklarla evlenmesine izin veriyor. Bu arada, ben bu videoyu paylaştıktan sonra damat bana tehditler savurdu.” diye yazdı.

İran'da çocuk gelin skandalı

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