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İran'da Cuma namazına koronavirüs kısıtlaması

Koronavirüs salgınının ölümlere yol açtığı İran'ın bazı şehirlerinde bu hafta Cuma namazı kılınmaması kararı alındı.

REUTERS | 27.02.2020 - 09:40..
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Çin'den birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, İran'da ölümlere neden oldu.

Salgına karşı harekete geçen Tahran, önlemlerini artırıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, şehirlerde karantina uygulamak gibi bir planları olmadığını söyledi.

CUMA NAMAZINA KORONAVİRÜS ENGELİ

Ülkenin Sağlık Bakanı Said Nemeki ise kutsal olarak kabul edilen Şii bölgelere bazı kısıtlamalar getireceklerini duyurdu.

İran'da Cuma namazına koronavirüs kısıtlaması

Nemeki, bazı bölgelerde Cuma namazı kılınmasının iptal edilmesine karar verdiklerini söyledi.

Okul ve ünviersitelerin kapatılmasının bir hafta daha uzatılabileceğini dile getiren İranlı bakan, alınan bazı kararların, Ruhani'nin onayından geçmesi gerektiğini bildirdi.

İran'da Cuma namazına koronavirüs kısıtlaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Amerika'nın koronavirüsün üzerine korku denilen yeni bir virüs çıkarmasına izin vermemeliyiz." şeklinde konuşmuştu. Ruhani, halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısı yapmıştı.

İran'da Cuma namazına koronavirüs kısıtlaması

İran'da Cuma namazına koronavirüs kısıtlaması

İran'da Cuma namazına koronavirüs kısıtlaması

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