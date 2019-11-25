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İran'da devrim diyenlerle protestocular artık karşı karşıya

Hükümete karşı protestoların zirve yaptığı İran'da devrime bağlılık gösterileri yapıldı.

İHA | 25.11.2019 - 17:54..
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İran’da 15 Kasım Cuma günü benzin zammı ile birlikte başlayan gösteriler ülke genelinde şiddet eylemlerine dönüşmüş ve kamu malları ile bankalar ateşe verilmişti.

Başkent Tahran’da geçtiğimiz hafta benzin zammı ile birlikte başlayan şiddet eylemlerine tepki olarak devrime bağlılık gösterisi düzenlendi.

Devrime bağlılık yürüyüşlerinin yapıldığı Tahran’da İranlılar “kahrolsun Amerika”, “ kahrolsun fitneciler” sloganları atarak ülke genelindeki şiddet eylemlerini kınadılar.

İran'da devrim diyenlerle protestocular artık karşı karşıya

Düzenlenen devrime bağlılık gösterisinde İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami konuştu.

İran'da devrim diyenlerle protestocular artık karşı karşıya VİDEO


"BU GÖSTERİLERLE FİTNEYE KURŞUN SIKTIK"

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı sloganların atıldığı gösteride Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, "Bugün büyük ve küresel bir savaştayız” dedi. Ülke genelindeki şiddet eylemlerinin son bulduğunu söyleyen General Selami, "Son günlerde çıkartılmak istenen fitne büyük bir yenilgi aldı ve bugün düşmana son kurşunu sıktık” ifadelerini kullandı.

İran’da benzin zammı nedeniyle başlayan şiddet eylemlerinin İran aleyhinde yürütülen küresel bir savaş olduğunu vurgulayan General Selami, "Tüm düşmanlarımız ile hesabımızı göreceğiz. Eğer kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz” şeklinde konuştu.

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