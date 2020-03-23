İran'da din adamlarından korona hastalarına kokulu tedavi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Ülkede can kaybının 1.812'ye çıkarken, vaka sayısı da 23 bin 49'a ulaştı...

Virüsten dolayı en fazla can kaybına uğrayan dördüncü ülke konumunda olan İran'da, koronaya karşı alternatif tedavi sistemleri bitmiyor...

Daha önce ülkede din adamları tarafından verilen fetvadada, türbe demirlerinin yalanmasıyla, koronaya karşı çözüm bulunacağı belirtilmişti.





KORONAYA KARŞI PEYGAMBER KOKUSU...

Şimdi ise din adamları daha farklı alternatif yollar arayarak, koku ile korona hastalarını tedavi etmeye çalışıyor.

Bir din adamı, hastane odalarını dolaşıp korona hastalarınının ağzına koku sürerek, "Kokla! Kokla Kokla! Bu, peygamberden geldi. Merhaba. Nasılsın Biraz daha iyi hissediyor musun?

Daha iyi hissediyor musun? İnşallah daha iyi olacaksın." ifadelerini kullandı.

İran'da din adamları korona hastalarının ağzına koku sürüyor İZLE



