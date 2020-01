İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

Ukrayna Hava Yolları'na ait, 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna (mürettebat dahil), 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşının bulunduğu uçak, Çarşamba sabahı erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

176 kişinin öldüğü uçak kazasının, İran'ın Irak'ta bulunan ABD üssünü füzelerle vurmasının hemen ardından yaşanması beraberinde spekülasyonları da beraberinde getirmişti.

Kanada, ABD ve İngiltere uçağın bir füze ile vurularak düşürüldüğüne dair ellerinde kanıtlar olduğunu ileri sürdüler.

VURULMA ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

New York Times gazetesi ise yayınladığı 19 saniyelik video ile yolcu uçağının füze ile vurularak düşürüldüğü ve videonun doğrulunun kanıtlandığını duyurdu.

New York Times ele geçirdikleri görüntülerden, uçağın vurulduğu an küçük bir patlama olduğunu ancak uçağın o an patlamadığını, birkaç dakika daha havada kalarak rotasını havaalanına geri çevirdiğini ve havaalanına doğru giderken patladığı sonucu çıkardıklarını belirtti.

Gazete videodaki görselleri ve ses özelliklerini söz konusu bölge ve uydu görüntüleri ile karşılaştırarak, videoların olay anını gösterdiği sonucuna ulaştıklarını aktardı.

ABD'Lİ DERGİ YANLIŞLIKLA VURULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

ABD'li Newsweek dergisine konuşan üç yetkili, uçağın Rusya yapımı Tor-M1 hava savunma sistemi tarafından muhtemelen yanlışlıkla hedef alındığını söyledi.

Dergi haberini; ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkiliye, üst düzey bir ABD'li istihbarat yetkilisine ve Irak istihbaratından bir yetkiliye dayandırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise haberle ilgili yorum yapmadı.

İRAN UÇAĞIN FÜZEYLE VURULDUĞUNU YALANLADI

İran ise uçağın füzeyle vurulduğu iddialarını "psikolojik savaş" diye niteleyerek yalanladı. İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, "Tüm çıkan haberler İran'a karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası. Uçakta vatandaşı olan tüm ülkeler temsilcilerini buraya gönderebilir ve Boeing firmasını da kara kutu incelemelerine kaıtlmak üzere temsilci göndermeye çağırıyoruz" dedi.

