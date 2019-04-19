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İran’da futbol maçı sonrası kavga: 60 yaralı

Traktör Sazi ve Saypa maçı sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 60 kişi yaralandı.

İHA | 19.04.2019 - 23:53..
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İran liginde oynanan Traktör Sazi ve Saypa takımları arasındaki karşılaşma sonrasında Traktör Sazi taraftarları sahaya inerek oyunculara saldırdı.

İran’da futbol maçı sonrası kavga: 60 yaralı

İran’da futbol maçı sonrası kavga: 60 yaralı

FUTBOLCULARA KIZIP SAHAYA İNDİLER

İran’ın Tebriz kentinde oynanan karşılaşmada Saypa Traktör Sazi’yi 1-0 mağlup ederken, maç sonrası takımlarının kötü oyununa sinirlenen Traktör Sazi taraftarları sahaya indi.

İran’da futbol maçı sonrası kavga: 60 yaralı

Traktör Sazi taraftarlarının sahaya inmesi ile başlayan olaylara emniyet güçlerinin de müdahale etmesi sonucu aralarında polis ve sivillerin olduğu 60 kişi yaralandı.

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