İran liginde oynanan Traktör Sazi ve Saypa takımları arasındaki karşılaşma sonrasında Traktör Sazi taraftarları sahaya inerek oyunculara saldırdı.

İran’da futbol maçı sonrası kavga: 60 yaralı

FUTBOLCULARA KIZIP SAHAYA İNDİLER

İran’ın Tebriz kentinde oynanan karşılaşmada Saypa Traktör Sazi’yi 1-0 mağlup ederken, maç sonrası takımlarının kötü oyununa sinirlenen Traktör Sazi taraftarları sahaya indi.

Traktör Sazi taraftarlarının sahaya inmesi ile başlayan olaylara emniyet güçlerinin de müdahale etmesi sonucu aralarında polis ve sivillerin olduğu 60 kişi yaralandı.