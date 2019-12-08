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İran'da grip salgını nedeniyle 81 kişi öldü

Ülkedeki grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana 81 kişinin hayatını kaybettiğini belirtildi.

AA | 08.12.2019 - 09:22..
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 8 bin 333 kişinin grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

EYLÜLDEN BERİ 81 KİŞİ ÖLDÜ

Bu kişilerin yaklaşık yarısının nefes darlığı nedeniyle 2 günden uzun süre hastanede kaldığını bildiren Reisi, diğer hastaların ise ayakta tedavi edildiklerini belirtti. Reisi, ülkede geçen hafta ölen 25 kişi dahil olmak üzere eylül ayından bu yana grip salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e çıktığını kaydetti.

HİJYEN KURALLARINA UYULMASI İSTENDİ

Salgının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate almalarını isteyen Reisi, hastaların dinlenmeleri, hijyen koşullarına uymaları ve kimseyle tokalaşmamaları gerektiğini ifade etti.

DOMUZ GRİBİ TESPİT EDİLDİ

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.

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