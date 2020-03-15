İran'da hastanede çalışanlar eğlenceden vazgeçmedi

Mülteciler, her gün yüz maske üretmeyi hedefliyor.

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı.

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Yola atılan sandalye yüzünden iki araç birbirine girdi

Arnavutköy’de seyir halindeki bir araçtan yola fırlatılan sandalye, beton mikseri ve otomobilin çarpışmasına neden olurken, kaza sonrası yaralanan olmadı.