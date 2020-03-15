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İran'da hastanede çalışanlar eğlenceden vazgeçmedi

Ülkede koronavirüs ölümleri devam ederken hastane çalışanlarının eğlence görüntüleri tepki topluyor.

Haber Merkezi | 15.03.2020 - 16:41..
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İran'da hastanede çalışanlar eğlenceden vazgeçmedi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 724

Böylece toplam ölü sayısının 724'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1209 artarak 13 bin 938'e ulaştığı bilgisini verdi.

İran'da hastanede çalışanlar eğlenceden vazgeçmedi

HASTANE ÇALIŞANLARINDAN HER GÜN EĞLENCE VİDEOSU

Koronavirüse karşı mücadele çabaları dünya genelinde devam ederken İranlı doktorların sürekli halayda olması, ülkede tepkileri de beraberinde getirdi.

İran'da hastanede çalışanlar eğlenceden vazgeçmedi İZLE

İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi HABERİ

İran'da hastanede çalışanlar eğlenceden vazgeçmedi

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