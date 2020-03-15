İran'da hastanede çalışanlar eğlenceden vazgeçmedi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
TOPLAM ÖLÜ SAYISI 724
Böylece toplam ölü sayısının 724'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1209 artarak 13 bin 938'e ulaştığı bilgisini verdi.
HASTANE ÇALIŞANLARINDAN HER GÜN EĞLENCE VİDEOSU
Koronavirüse karşı mücadele çabaları dünya genelinde devam ederken İranlı doktorların sürekli halayda olması, ülkede tepkileri de beraberinde getirdi.
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