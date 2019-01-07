İran'da idama uçan bandolu protesto

Dünyada en fazla idam yapılan ülkeler arasında yer alan İran'da, idam, ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde protesto edildi.

BANDO EKİBİNDEN HAVADA PROTESTO

İranlı bir bando ekibi, ülkenin aldığı kararları ve idamı protesto için ilginç bir yönteme başvurdu.

İran'da idamların protesto edildiği bir gösteride, müzisyenler, idamların gerçekleştiği bir vincin üzerinde sallanarak enstürman çaldı.

Bando takımından havada asılı müzik ViDEO

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE YAPILMIŞTI

CHP'de de bu yönteme başvurmuştu. Partinin organizasyonuyla toplanan 20 bandocu, 20 metre yükseklikteki askılıklarında performans sergilemişti.