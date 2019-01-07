taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3543
Euro
6.1271
Altın
1291.88
Borsa
89617.85
Gram Altın
221.885

İran'da idama uçan bandolu protesto

İran'da idam cezasını protesto etmek isteyen müzisyenler, vinç üzerinde ipe asılı bir şekilde havada performans sergiledi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İran'da idama uçan bandolu protesto

Dünyada en fazla idam yapılan ülkeler arasında yer alan İran'da, idam, ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde protesto edildi.

BANDO EKİBİNDEN HAVADA PROTESTO

İranlı bir bando ekibi, ülkenin aldığı kararları ve idamı protesto için ilginç bir yönteme başvurdu.

İran'da idamların protesto edildiği bir gösteride, müzisyenler, idamların gerçekleştiği bir vincin üzerinde sallanarak enstürman çaldı.

İran'da idama uçan bandolu protesto

Bando takımından havada asılı müzik ViDEO

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE YAPILMIŞTI

CHP'de de bu yönteme başvurmuştu. Partinin organizasyonuyla toplanan 20 bandocu, 20 metre yükseklikteki askılıklarında performans sergilemişti.

İran'da idama uçan bandolu protesto

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

389
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

24
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

76
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

26
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

61
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

42
Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir