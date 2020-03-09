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İran'da ikinci virüs şüphesi

Ülkede çok sayıda can alan koronavirüs sonrası İranlı bir vekil, ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

AA | 09.03.2020 - 16:19..
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İran'da can alamayı sürdüren koronavirüs, ülke gündeminde başka teorilerin çıkmasına da sebep oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Berzeger, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

İran'da ikinci virüs şüphesi

"BİYO-TERÖRİZM VİRÜSÜ OLABİLİR"

Kovid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." ifadelerini kullandı.

İran'da ikinci virüs şüphesi

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

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