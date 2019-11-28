İran'da internet kesintisinin e-ticarete maliyeti 700 milyon dolar

İran'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ülkedeki benzin zammı protestoları çatışmalara neden olmuş, binlerce insan tutuklanıp onlarca insan da yaşamını yitirmişti.

İran hükümeti, olayları kontrol altına almak amacıyla internet erişimini 10 günlük süreyle engellediğini açıklamıştı.

İnternet erişimini engelleme hamlesi, ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşanan ülkede, e-ticaret sektörünü vurdu.

ZARAR 700 MİLYON DOLAR

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Bilgisayar Sendikaları Örgütü E-Ticaret Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kesintinin e-ticaret sektörüne 2 trilyon 950 bin tümen (yaklaşık 700 milyon dolar) zararı olduğu ifade edildi.

HALA İNTERNET ERİŞİMİ OLMAYAN BÖLGELER VAR

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla, ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla internet erişimi kesilmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde, sabit internet hatları erişime açılmıştı. Cep telefonlarının internet bağlantısı ise başkent Tahran'ın batı bölgeleri ile 6 eyalette henüz sağlanamıyor.