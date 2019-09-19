İran'da kadınların stadyum mücadelesi

İranlı kadınlar, erkek futbolunu stadyumlarda izleyebilmek için yıllardır mücadele veriyor.

'MAVİ KIZ' KENDİNİ YAKTI

Bir maça erkek kılığında girip yakalanan ve altı ay hapis cezasına çarptırılacağı korkusuyla mahkeme binası önünde kendini ateşe veren Seher Hudayari 'mavi kız' lakaplı adlı genç kadın, geçen hafta hastanede yaşamını yitirmişti.

KADINLARIN STATLARA GİRMELERİ İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, kadınların futbol maçlarını izleyebilmeleriyle ilgili olarak "Başlangıçta sadece milli maçlar olmak üzere kadınların da futbol stadyumlarına gelebilmeleri için tüm gerekli hazırlıklar yapıldı." ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, kadınların stadyuma giriş-çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekiplerinin de görevlendirileceğini bildirdi. Öte yandan, söz konusu kararın yalnızca milli maçlarda geçerli olacağı belirtildi.

KADINLARIN VARLIĞI KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Hükümet sözcüsü Ali Rebii, Kamboçya'ya karşı oynanacak milli maça kadınların alınacağını ve toplumdaki çekinceler nedeniyle kadınların statlardaki varlığının aşamalı olarak artırılacağını açıklamıştı.

İLK MAÇ 10 EKİM'DE

İran milli futbol takımı, Dünya Kupası eleme grubunda kendi evindeki ilk maçını 10 Ekim'de Kamboçya'ya karşı yapacak.