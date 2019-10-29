İran'da kadınlara tekrar stadyum yasağı geldi

İran'da kadınların lig maçlarını stadyumda izlemesi tekrar yasaklandı.

Seher Hudayari'nin maç izlediği için yargılanması ve bu kararı protesto etmek için mahkeme önünde bedenini ateşe vererek intihar etmesi üzerine gelen tepkiler sonrası İran hükümeti kadınların 40 yıllık stadyuma giriş yasağını kısmen de olsa kaldırmıştı.

TEKRARDAN YASAK GELDİ

İran İnsan Hakları Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Omid Memarian, 1981’den bu yana yürürlükte olan ve milli maçlar öncesi kısmen kaldırılan yasağın, İran futbol liglerinde oynanan maçlar için yeniden uygulamaya konduğunu söyledi.

İRAN, KADINLARIN DA İZLEDİĞİ EN SON MAÇI 14-0 ÖNDE BİTİRMİŞTİ

40 yıl sonra İranlı kadınlar tribündeki yerlerini aldıkları maçta İran, Kamboçya'yı 14-0 mağlup etmişti.

İranlı kadınlar, erkek kılığında maça gitti ARŞİV