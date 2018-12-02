taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2137
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.961

Zarif İran'da kara para aklandığını itiraf etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bütün dünyada olduğu gibi İran'da da kara para aklama olayının olduğunu söyledi.

AA | 02.12.2018 - 19:41..
  1. Haberler
  2. Dünya

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun toplantısına katılan Zarif, çıkışta gazetecilere kara para aklama iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zarif, komisyonda milletvekillerinin Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetleri, komşularla ilişkiler ve büyükelçilerin atanmasına kadar birçok konuda sorular yönelttiklerini aktardı. Kendisine yöneltilen bazı soruların da kara para aklamayla ilgili olduğunu belirten Zarif, söylediklerinin çok açık olduğunu ancak kendisine ait olmayan bazı ifadelerin de başkaları tarafından üretildiğini açıkladı.

"İslam Cumhuriyeti rejimini daima savunan birisi olarak söylüyorum: Bütün dünyada olduğu gibi İran'da da kara para aklama olayı vardır." diyen Zarif, hükümet tarafından meclise sunulan Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tasarısı ile bu alandaki ihlallerin önüne geçilebileceğini ifade etti.

KARA PARA AKLAMAYLA İLGİLİ MÜCADELEYE DEVAM

Kara para aklamaya karşı gerekli mücadelenin verilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Zarif, ülkede kara para işinin uyuşturucu tacirleri, yolsuzlukluk yapanlar ve vergi kaçıranlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Zarif, bu konuda çıkarları zarar gören bazı grupların bu işin aleyhine propaganda yürütebileceğini dile getirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

152
Sebahat Tuncel açlık grevinde

Sebahat Tuncel açlık grevinde

298
EURO 2020 elemelerindeki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020 elemelerindeki rakiplerimiz belli oldu

182
Paris'teki eylemcilere Mehter Marşı ile destek

Paris'teki eylemcilere Mehter Marşı ile destek

170
TRT World Paris'ten canlı yayında

TRT World Paris'ten canlı yayında

153
CHP'den 'asgari ücret' teklifi

CHP'den 'asgari ücret' teklifi

364
Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir