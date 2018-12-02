Zarif İran'da kara para aklandığını itiraf etti

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun toplantısına katılan Zarif, çıkışta gazetecilere kara para aklama iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zarif, komisyonda milletvekillerinin Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetleri, komşularla ilişkiler ve büyükelçilerin atanmasına kadar birçok konuda sorular yönelttiklerini aktardı. Kendisine yöneltilen bazı soruların da kara para aklamayla ilgili olduğunu belirten Zarif, söylediklerinin çok açık olduğunu ancak kendisine ait olmayan bazı ifadelerin de başkaları tarafından üretildiğini açıkladı.

"İslam Cumhuriyeti rejimini daima savunan birisi olarak söylüyorum: Bütün dünyada olduğu gibi İran'da da kara para aklama olayı vardır." diyen Zarif, hükümet tarafından meclise sunulan Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tasarısı ile bu alandaki ihlallerin önüne geçilebileceğini ifade etti.

KARA PARA AKLAMAYLA İLGİLİ MÜCADELEYE DEVAM

Kara para aklamaya karşı gerekli mücadelenin verilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Zarif, ülkede kara para işinin uyuşturucu tacirleri, yolsuzlukluk yapanlar ve vergi kaçıranlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Zarif, bu konuda çıkarları zarar gören bazı grupların bu işin aleyhine propaganda yürütebileceğini dile getirdi.