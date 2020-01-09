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İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

Geçtiğimiz hafta ABD'nin saldırısı sonucu ölen Kasım Süleymani'nin fotoğrafının önünde İranlı çocuklar secde ettiriliyor.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 11:09..
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İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

Geçtiğimiz hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD'nin füzeli saldırısı sonucunda Bağdat'ta öldü.

Süleymani, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından önceki gün akşam saatlerinde toprağa verildi.

CENAZEDE KEFEN İZDİHAMI

İranlı komutanın cenazesi memleketi Kirman'da toprağa verilmek için götürülürken kefeninden parça koparmak isteyenler izdihama yol açtı.  50'den fazla kişi ezilerek öldü.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham VİDEO

FOTOĞRAFINA SECDE

Süleymani'nin ölümünün ardından çekilen bir fotoğraf da çok tartışılacak cinsten. Kasım Süleymani ve Humeyni'nin fotoğrafının olduğu masanın önündeki çocuklar fotoğraflara doğru secde ediyorlar.

İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

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