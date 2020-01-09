1 İpsala Gümrük Kapısı'nda 177 kilo esrar ele geçirildi Bir tırın dorse çıtaları içerisinde toplam 177 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, tır şoförü ise gözaltına alındı.

2 Bütün kara parçalarında Cemal Süreya Afrika dahil bütün kara parçalarında kaleminden aşka inandığımız şair, Cemal Süreya'nın hayat hikayesidir.

3 İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar Geçtiğimiz hafta ABD'nin saldırısı sonucu ölen Kasım Süleymani'nin fotoğrafının önünde İranlı çocuklar secde ettiriliyor.

4 Cemal Süreya kimdir Afrika dahil bütün kara parçalarında kaleminden aşka inandığımız şair, Cemal Süreya'nın hayat hikayesidir.

5 İBB, 'Halk Süt' projesi için 9 milyon litre süt alacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte, yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 9 milyon litre süt alımı için ihale açtı.

6 Transferin sessiz takımı Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmeye devam ederken, transfer için 2 milyon TL bütçesi olan Beşiktaş sessizliğini koruyor.