taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4596
Euro
6.1935
Altın
1303.535
Borsa
103785.14
Gram Altın
228.844

İran'da konut açığı kapatılmak isteniyor

İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, ülkesinde 9 milyon konut açığının olduğunu söyledi.

AA | 18.03.2019 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

fa

İran merkezli Khabaronline haber sitesine konuşan İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, İran'ın konut ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"9 MİLYON KONUT İNŞA EDİLMELİ"

Bigdili, "İran'da her yıl yeni evlenen gençler için 1 milyon, diğer sebeplerle de 500 bin yeni konuta ihtiyaç var." dedi. Ülkedeki konut açığının 6 yıldır karşılanmadığını dile getiren Bigdili, "9 milyon konutun inşa edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Döviz kurunun yükselişine bağlı olarak maliyetlerin artmasının inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Bigdili, sektörün canlanması için devlet desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

DURGUNLUK BİRKAÇ YILDIR VAR

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini duyurduğu geçen yıl, 1 dolar, 4 bin 500 tümenden 15 bin tümen seviyesine kadar yükselmişti. Serbest piyasada bugün doların 12 bin tümen civarında olduğu İran'da inşaat piyasasındaki durgunluk birkaç yıldır devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

60
Eşini öldürdü teslim oldu

Eşini öldürdü teslim oldu

92
Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

11
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları sürüyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları sürüyor

32
CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

60
Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

168
Afrin'de yaşam normale dönüyor

Afrin'de yaşam normale dönüyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir