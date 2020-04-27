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İran'da korona bilançosu 5 bin 806 oldu

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 91 bin 472'ye yükseldi.

AA |
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İran'da korona bilançosu 5 bin 806 oldu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki son koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 806'ya çıktı.

VAKA SAYISI 91 BİNİ GEÇTİ

Cihanpur, vaka sayısının da 991 artarak 91 bin 472'ye ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 11'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 70 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

İran'da korona bilançosu 5 bin 806 oldu

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