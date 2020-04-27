İran'da korona bilançosu 5 bin 806 oldu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki son koronavirüs bilançosunu açıkladı.
Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 806'ya çıktı.
VAKA SAYISI 91 BİNİ GEÇTİ
Cihanpur, vaka sayısının da 991 artarak 91 bin 472'ye ulaştığını bildirdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 11'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 70 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.