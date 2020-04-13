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İran'da korona kaynaklı can kaybı 4 bin 585 oldu

Ülkede virüs nedeniyle 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı ise 73 bin 303'e yükseldi.

AA |
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İran'da korona kaynaklı can kaybı 4 bin 585 oldu

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

CAN KAYBI 4 BİN 585 OLDU

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 585'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1617 artarak 73 bin 303'e ulaştığı bilgisini verdi.

İran'da korona kaynaklı can kaybı 4 bin 585 oldu

45 BİN 983 KİŞİ İYİLEŞTİ

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 877'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 45 bin 983 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

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