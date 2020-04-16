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İran'da korona kaynaklı can kaybı 4 bin 869 oldu

Ülkede virüs nedeniyle bir günde 92 kişi daha hayatını kaybetti.

AA |
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İran'da korona kaynaklı can kaybı 4 bin 869 oldu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs bilançosu hakkında açıklama yaptı.

Cihanpur, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

VAKA SAYISI 77 BİN 995'E ULAŞTI

Böylece toplam can kaybının 4 bin 869'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 594'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Cihanpur, 52 bin 229 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da korona kaynaklı can kaybı 4 bin 869 oldu

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