taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

İran'da korona kaynaklı can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi

Ülkede, son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 89 bini aştı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İran'da korona kaynaklı can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan, son koronavirüs bilançosunu açıkladı.

CAN KAYBI 5 BİN 650 OLDU

Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1134 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybının 5 bin 650'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 89 bin 328'e ulaştığını bildirdi.

İran'da korona kaynaklı can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi

68 BİN 193 KİŞİ İYİLEŞTİ

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 96'sının durumunun kritik olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 68 bin 193 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan test sayısının ise 410 bin 75'e çıktığını kaydetti.

İran'da korona kaynaklı can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi

RUHANİ'DEN HALKA UYARI

Öte yandan Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede son günlerde tedricen kaldırılmaya başlanan kısıtlamaların, virüs tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Sosyal mesafe kurallarına riayet etmenin zaruretini vurgulayan Ruhani, "Atılan adımlar ve değerlendirmeler, salgını kontrol etme yolunda olmamıza rağmen vatandaşların farkındalık düzeyinin azalması halinde Allah göstermesin hastalığın tekrar zirveye çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda kısıtlamaları tekrar hayata geçirmek zorunda kalırız." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
İspanya'da korona bilançosu 22 bin 905 oldu
İspanya'da korona salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 381 artışla 22 bin 905'e çıktı.
Çin'den koronanın kaynağının soruşturulması çağrısına ret
Çinli diplomat Çın Vın, "Bağımsız soruşturma tamamen siyasi motivasyon taşıyor. Bu kimsenin iyiliğine değil." dedi.
Güney Kore'de istihdam için açık havada sınav yapıldı
Asya ülkesinde işe alımlar kapsamında düzenlenen sınav, koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirildi.
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki milyarderlerin net servetlerinin 282 milyar dolar artış gösterdiğini ortaya koydu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
221
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
200
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
80
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
62
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
324
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
32
Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü
138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir