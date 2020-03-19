İran'da koronadan 10 dakikada bir kişi ölüyor

Koronavirüs, İran'da 1135 kişinin ölümüne neden oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesindeki korkutan istatistiği açıkladı.

HER 10 DAKİKADA BİR KİŞİ

Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor." ifadesini kullandı.

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

KADIN DOKTOR KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Başkent Tahran'da Şuhedayi Pakdeşt Hastanesi doktorlarından Şirin Ruhanirad, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ruhanirad, son röportajında, "Personel yoğun bir şekilde çalışıyor. Yerime doktor ayarlanamadı." diyerek çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.

İran'da koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana 10 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.