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İran'da koronadan ölen sayısı 1556'ya yükseldi

İran'da koronavirüsten can kaybı 1556'ya, vaka sayısı 20 bin 610'a yükseldi.

AA | 21.03.2020 - 12:34..
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İran'da koronadan ölen sayısı 1556'ya yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı yükselmeye devam ediyor.

Başlayan Nevruz tatili nedeniyle 1 milyon 112 bin araç otoyola çıktı. Bu kitlesel hareketlilik koronavirüsün daha da hızlı yayılması ihtimalini artırdı.

İran'da koronadan ölen sayısı 1556'ya yükseldi

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İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi ülkedeki korona vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki vakalarda toplam onaylanmış vaka sayısının 20 bin 610 olduğu ve ölenlerin sayısının ise bin 556'ya yükseldiğini açıkladı.

İran'da koronadan ölen sayısı 1556'ya yükseldi

Cihanpur son 24 saat içerisinde 966 kişinin korona testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

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İran'da koronadan ölen sayısı 1556'ya yükseldi

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