İran'da koronadan ölenlerin sayısı 2234'e çıktı

İran'da koronavirüs tablosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki duruma ilişkin son verileri paylaştı.

2 BİN 234 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.

10 BİN 457 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Cihanpur, 10 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da koronavirüs, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmış daha sonra ülke geneline yayılmıştı.